“Tonnellate di ferro rubate”: al via il processo per 60 imputati

Maxi banda di nomadi accusati di aver razziato tonnellate di ferro in tutta la provincia e nelle province vicine è approdata in tribunale. Per il rito abbreviato otto erano gli imputati di complessivi 60 accusati. Gli altri imputati hanno scelto altri riti: ordinario, patteggiamento. Ieri sono stati sentiti gli imputati e tutti hanno detto di essere innocenti e di aver prelevato ferro abbandonato. Secondo l’accusa avrebbero invece trattato materiale ferroso razziato da isole ecologiche. I fatti erano avvenuti fra il 2015 e il 2017. Il processo è stato rinviato a gennaio.

