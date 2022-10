Unità nazionale e Forze armate, il programma delle cerimonie a Fiorenzuola

Venerdì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Fiorenzuola d’Arda celebrerà tale ricorrenza tra Piazza Caduti e il Sacrario dei Caduti, presso il cimitero cittadino.

Il programma completo della manifestazione, organizzata dal Comune, prevede alle 9.30, in Piazza Caduti, il rituale dell’Alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato ai Caduti della Prima guerra mondiale: ci si sposterà quindi al cimitero, dove alle 10.15, al Sacrario dei Caduti, verrà deposta una corona di alloro. A tale rituale seguirà, alle 10.30, la Celebrazione di una Santa Messa di suffragio ai Caduti in guerra, presso lo stesso Sacrario.

