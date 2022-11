Parco nell’ex polveriera di Cantone. “Lavori finiti, ma inaugurazione in primavera”

In Val Luretta è nato il primo “parco” piacentino realizzato all’interno di un ex area militare: si sono conclusi da tempo i lavori di recupero finanziati dalla Regione di una parte della polveriera di Cantone – tra i comuni di Agazzano, Piozzano e Pianello – per trasformarla in un percorso naturalistico per le famiglie, le scolaresche e gli amanti della natura. Ma perché venga “attivato” bisognerà aspettare la primavera: manca, infatti, una fase di ripulitura dell’area e una seria prospettiva di utilizzo.

“La verità è che il certificato di conclusione dei lavori è arrivato diversi mesi dopo la conclusione delle opere” spiega il vicesindaco di Agazzano Filippo Michelotti. «Di conseguenza, oggi il percorso è stato in parte nuovamente invaso dalla vegetazione e dovrà essere ripulito, così come va rimossa ancora parte della legna accatastata qua e là, frutto degli abbattimenti effettuati nel corso dei lavori. Il percorso si presenta così in condizioni non molto decorose e abbiamo valutato con il comune di Piozzano di fare un’inaugurazione solo successivamente”. Probabilmente in primavera, dopo la pausa invernale.

