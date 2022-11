Auto ribaltata in via 24 Maggio nella notte, lievi ferite per la donna al volante

Una donna è rimasta lievemente ferita nella notte tra sabato 5 e domenica 6 novembre, nella sua auto che si è ribaltata in via 24 maggio.

Si tratta di una 45enne che era alla guida, quando per cause da accertare ha urtato un’auto in sosta ed è finita a ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia, i vigili del fuoco, un’auto medica e il personale della Croce rossa, che l’hanno trasportata al pronto soccorso per accertamenti.