Quattro arresti, 22 denunce, 14 veicoli sequestrati in un mese di controlli: il bilancio

Identificate 2.677 persone, controllati 962 veicoli, 4 persone arrestate e 22 denunciate.

E’ il bilancio dei 28 controlli straordinari svolti dalle forze dell’ordine nel mese di ottobre, disposti dal Prefetto Daniela Lupo d’intesa con in vertici provinciali delle Forze di Polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che hanno riguardato in particolare la zona dei Giardini Margherita, dei Giardini Santa Franca e della Stazione Ferroviaria.

Sono stati effettuati anche 1.284 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, 25 segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti e 9 denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Relativamente alle violazioni del Codice della Strada, sono state accertate 162 infrazioni, di cui 14 per eccesso di velocità; sono state ritirate 17 patenti e sequestrati 14 veicoli.

L’ultima seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 3 novembre, presieduta dal Prefetto, è stata particolarmente dedicata all’approfondimento degli episodi che hanno visto il coinvolgimento di minorenni, con una ulteriore sensibilizzazione dei servizi di prevenzione e controllo e la valutazione di eventuali interventi migliorativi in tema di sicurezza urbana, per le aree a maggior rischio.

All’incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza e i Sindaci dei Comuni di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni.

Al riguardo, è stata disposta la prosecuzione dei servizi straordinari delle forze di polizia in tutte le aree attualmente più sensibili, nonché di quelli di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza sulle donne, alle condotte di guida a rischio, alla mala-movida nonché alle varie forme di abusivismo, anche commerciale.