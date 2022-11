Scontro tra due auto un via Buozzi, quattro persone ferite condotte all’ospedale

Uno scontro frontale è avvenuto nella mattinata di domenica 6 novembre in via Buozzi a Piacenza, all’altezza di via Silva. Due le auto coinvolte, quattro le persone rimaste ferite: due uomini e due donne, fortunatamente tutte in modo non grave. Sono stati comunque trasportate all’ospedale dal personale del 118. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due auto.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà