Unieuro, sottoscritto il premio di risultato. “Fino a 1.600 euro a lavoratore”

Lo scorso 22 ottobre è stato sottoscritto il premio di risultato per l’appalto Unieuro di Piacenza, per l’anno 2022/2023 dalla Filt Cgil, sindacato che ha la maggioranza di iscritti presso il magazzino di movimentazione merci che conta 252 persone impiegate.

“Il premio di risultato – commenta Karim Mansar della Filt Cgil di Piacenza – ha un valore pari a mille euro, in più sarà riconosciuto un premio presenza mensile di 40 euro, e un ulteriore bonus per lavoro straordinario al sabato o alla domenica di altri 40 euro, per un totale tra premio annuo e premio mensile di quasi 1.600 euro”.

“Inoltre – prosegue Mansar – visto l’alto tasso di inflazione è in corso una trattativa per il riconoscimento di un bonus energia di duecento euro e l’introduzione di una “indennità turno” del valore del 10% della paga base, all’incirca altri 160 euro”.