Rdb Alseno, prosegue lo sciopero. I sindacati: “Chiediamo più sicurezza”

Prosegue lo sciopero in Rdb, ad Alseno. Dopo una prima astensione di due ore avvenuta venerdì scorso, per martedì 14 novembre attestate altre due ore di sciopero a fine turno, a cui si aggiungeranno altre due ore nella giornata di venerdì 17 ottobre. Questi gli esiti dell’assemblea indetta da Filt Cgil, nel solco del pacchetto di 24 ore di sciopero deciso a livello nazione da Cgil, Cisl, Uil di categoria.

“Ad oggi, possiamo dire che chi ha acquistato Rdb ha preso il marchio, ma ha impoverito il territorio – spiega Marco Efori, segretario generale Fillea Cgil di Piacenza – con la nostra mobilitazione, oltre a puntare l’attenzione sulla chiusura aziendale rispetto alla contrattazione di secondo livello, vogliamo puntare l’attenzione sul tema sicurezza sul lavoro”. Inoltre, la Filt denuncia che l’applicazione dell’accordo firmato l’11 aprile 2023 sia stato recepito solo per alcuni dei lavoratori nella parte impiegatizia. “Così non va – continua Efori – chiediamo investimenti nella sicurezza, la stabilizzazione dei lavoratori e un uso troppo massiccio delle esternalizzazioni”. La mobilitazione, con il pacchetto di 24 ore di sciopero da definire, è stata decisa dal coordinamento nazionale delle Rsu del gruppo Rdb Italprefabbricati, unitamente alle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, per sostenere nuovamente la riapertura del tavolo per la sottoscrizione del primo accordo integrativo di gruppo.