Sui bus di città e provincia messaggi in diverse lingue contro la violenza di genere

“Sensibilizzare e prevenire sulla tematica della violenza di genere”. Da sempre uno degli obiettivi dell’associazione “La città delle donne” che da oggi – attraverso il progetto “Percorsi trasversali” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna – ha promosso un iniziativa che prenderà vita sugli autobus cittadini e provinciali.

All’interno dei bus verranno affissi manifesti e cartelli dotati di Qr-Code attraverso i quali trovare informazioni su come riconoscere la violenza di genere, in quali forme si può manifestare a chi rivolgersi per chiedere aiuto. “L’autobus – precisa Donatella Scardi, presidente dell’associazione “La città delle donne” – diventa quindi il mezzo portatore di conoscenza, solidarietà, sostegno e simbolo contro la violenza sulle donne”.

“La violenza si radica nell’isolamento – continua Scardi – e questo dobbiamo contrastarlo investendo a livello culturale e raggiungendo tutte le donne e le ragazze indipendentemente da dove vivono e dalle origini”.

Particolare attenzione, infatti, verso le donne straniere: “I messaggi inseriti nel Qr-Code – spiega Scardi – sono inseriti in diverse lingue perchè nessuna donna venga lasciata indietro”. Il progetto si pone anche l’obiettivo di risultare un’occasione di riflessione a riguardo di un serio problema sociale. “Bisogna combattere la violenza di genere apportando informazione e quindi prevenzione” chiosa la presidente dell’associazione.