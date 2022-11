Pontenure, auto esce di strada e travolge il muro di un’abitazione. Nessun ferito

Per cause ancora da chiarire, questa mattina all’alba un uomo ha perso il controllo della propria auto e ha abbattuto un muro di cinta di un’abitazione in via Pio La Torre, a Pontenure.

L’incidente è avvenuto verso le 6.00 del mattino, fortunatamente l’autista è uscito indenne dal veicolo. Sul posto, per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile.