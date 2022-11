Guasto elettrico: la casa di cura Vittorio Emanuele e diverse famiglie senza luce

La casa di cura Vittorio Emanuele di via Campagna è rimasta senza energia elettrica all’alba di venerdì. Fortunatamente ha supplito alla carenza con un gruppo elettrogeno dal consumo però di cinquanta litri di gasolio all’ora: in questo modo non vi sono stati disagi per gli anziani decenti.

Il personale, per risparmiare al massimo l’energia, ha evitato di utilizzare gli ascensori. Senza luce anche un centinaio di famiglie fra Barriera Milano, via Maculani e via Tramello. Il problema si è manifestato dall’alba di venerdì quando alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un boato. Il personale Enel ha subito collocato gruppi elettrogeni e fin dalla stessa mattinata la corrente è rientrata nelle case. I lavori di riparazione del guasto – verificatosi in un tratto di linea interrata per cause ancora da chiarire – nel tardo pomeriggio di ieri erano ancora in corso.