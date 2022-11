Luci misteriose in chiesa a Scabiazza. Operai se ne vanno. “Ma sono fantasie”

Presunto avvistamento di misteriose presenze a Scabiazza di Coli, nella chiesa cinquecentesca dedicata a Sant’Anastasio, antica cella monastica.

La chiesa da qualche tempo è chiusa per motivi di sicurezza e precauzione: le crepe, già presenti, si sono allargate. La messa viene quindi celebrata nel salone parrocchiale e per i funerali bisogna andare nella vicina Mezzano Scotti.

Alcuni operai intervenuti in sopralluogo, andando nel sottotetto per verificarne le condizioni, hanno notato macchie bianche in movimento, globi di luce, strani rumori.

Se ne sono però andati di fretta, giurando di non tornare più. Per la parrocchia sono però “tutte suggestioni, fantasie”, “tanto che gli operai intervenuti dopo non hanno riscontrato nulla, qui la vita va avanti tranquilla”.

Una pagina di Elisa Malacalza oggi su Libertà