Protesta dei cittadini: “Calcinacci e crepe alle pareti al cimitero di Tavernago”

Infiltrazioni, distacchi di intonaci e, più in generale, una scarsa cura del cimitero. È la segnalazione che arriva da un gruppo di abitanti della piccola frazione di Tavernago, in comune di Agazzano, che da alcuni anni sono costretti a prendere atto delle sempre più frequenti crepe alla pareti, macchie di umidità e muri sgretolati tra un loculo e l’altro. “Abbiamo scritto anche al comune – lamentano – ma abbiamo ottenuto solo risposte evasive”.

La segnalazione però non coglie di sorpresa il sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini: “Siamo in attesa della vendita di una strada a Grintorto, in modo da incassare 25mila euro”- chiarisce il sindaco.

