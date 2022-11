“L’acqua sa di cloro”: intervento di Iren a San Bonico, Pittolo e La Verza

San Bonico, Pittolo e La Verza per due giorni e mezzo sono rimasti con acqua al forte sapore di cloro. Contattata Iren, i tecnici hanno effettuato i primi esami e l’acqua è parsa potabile ma è stato consigliato in via precauzionale di non utilizzarla per usi domestici. Ieri mattina dopo una serie di lavori di ripulitura dei filtri dell’impianto idrico la situazione è sembrata essere sensibilmente migliorata.

