“Mamma mi servono soldi per una cura”. Anziana truffata per 23mila euro

Ennesima truffa ai danni di un’anziana che è stata raggirata da malviventi senza scrupoli. “Mamma, il dottore mi ha detto che servono 15mila euro per poter avere una cura sennò rischio il coma”. Quando si è accorta di essere stata ingannata, era ormai troppo tardi.

Due truffatori, che poco prima si erano spacciati al telefono per il figlio e la nuora, sono riusciti a farsi consegnare da un’anziana 6mila euro in contanti, ma anche monete d’oro e gioielli per un valore complessivo di 23mila euro.

I dettagli nell’articolo di Marcello Pollastri su Libertà in edicola.