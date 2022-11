Grilli e Martini, due nuove forze per la polizia Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta

Michele Grilli è entrato in servizio a dicembre dell’anno scorso, Manuel Martini soltanto due settimane fa: sono le nuove forze che, in meno di un anno, sono arrivate alla polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta per irrobustire il gruppo degli agenti arrivi da Calendasco fino a Rivergaro.

Grilli, assunto formalmente dal comune di Rottofreno, è arrivato a Rivergaro dall’Unione Valnure e Valchero tramite procedura di mobilità e per otto mesi – pur essendo assistente capo – ha fatto funzioni di ispettore; Martini, invece, ha vinto un concorso per un posto di categoria D ed è passato a ispettore, dopo aver lasciato il suo precedente incarico alla polizia locale di Bobbio per essere assunto formalmente dal comune di Gossolengo. Tutti e due hanno un passato alla polizia locale di Piacenza, fianco a fianco proprio con l’attuale comandante Paolo Costa.

