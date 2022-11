Spaccio di droga in via IV Novembre, tre arresti. In casa cocaina e 5.200 euro

Tre persone, due cittadini stranieri e uno italiano, sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nel pomeriggio del 25 novembre, da parte della Squadra Mobile della Questura di Piacenza.

Dopo giorni di prolungati servizi di osservazione nella zona di via IV Novembre, che avevano permesso di individuare due presunti spacciatori attivi in quella zona, gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, sono intervenuto durante una cessione di cocaina ad un cittadino italiano, bloccando il primo spacciatore e trovandolo in possesso di 500 euro in banconote di piccolo taglio, provento di spaccio.

Il secondo spacciatore è stato fermato poco distante, in possesso di circa 20 grammi di cocaina, già divisi in dosi e pronti per essere ceduti al dettaglio.

Gli agenti hanno potuto anche individuare la base di stoccaggio della sostanza stupefacente, allestita all’interno dell’abitazione di un insospettabile cittadino italiano.

All’esito della perquisizione sono stati sequestrati ulteriori 250 grammi di cocaina, 70 grammi di marijuana, 5.200 euro in banconote di vario taglio, diversi bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Sia i due pusher che il proprietario dell’abitazione sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e condotti alle Novate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ntervento della Polizia ha permesso di stroncare una vasta e redditizia attività di spaccio in una zona frequentata da diversi studenti, in quanto adiacente a numerosi istituti scolastici.