Tutor Fiorenzuola: consegnate le qualifiche a 17 operatori socio-sanitari

Dopo circa un anno di lezioni e stage è arrivato il tanto atteso riconoscimento per i diciassette nuovi operatori socio-sanitari che hanno superato l’esame del corso organizzato da Tutor a Fiorenzuola. Nei giorni scorsi infatti, nella sede della scuola di formazione in via Boiardi a Fiorenzuola, dopo due giornate di esami svolti la settimana precedente, sono state consegnate, dal sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, le qualifiche di “Operatore socio sanitario” agli allievi, alcuni dei quali intanto stanno già lavorando (e già lavoravano prima del termine del corso) in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e a domicilio. “Siamo molto contenti per il raggiungimento di questo traguardo da parte dei nostri studenti – afferma la responsabile della sede fiorenzuolana di Tutor S.c.r.l. Grazia Marchetta -. Da oggi, con il possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, potranno contribuire a pieno titolo a rispondere alle esigenze di tipo assistenziale e sanitario”. I contenuti del corso per Oss, che verrà replicato a partire da gennaio, riguardano: area socio-culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico-sanitaria; area tecnico-operativa. “Sono molti anni che organizziamo questo corso dalla durata di mille ore, di cui 450 di stage, perché le richieste provenienti dal territorio sono tantissime – precisa Grazia Marchetta. Infatti la percentuale dei partecipanti che trova un’occupazione durante o subito dopo il corso supera il 90%. Il responso è talmente positivo che abbiamo deciso di replicare il corso anche quest’anno”. Chi fosse interessato può chiamare lo 0523/981080 o spedire una mail a [email protected] È prevista una quota di partecipazione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà