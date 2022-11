I liutai argentini Matias e Carmen scelgono di vivere e lavorare a Santa Cecilia

A Santa Cecilia di Coli sono arrivati da Buenos Aires i liutai Matias Rojas e Carmen Sanzol, 35 e 38 anni. Vogliono viverci e aprire la loro bottega artigianale, dopo aver lavorato per anni a Cremona.

“Arrivati qui non ci è sembrato vero il non sentire rumori se non quelli della natura”, spiegano. “A Buenos Aires vivono tre milioni di abitanti, il rumore è costante, se vai in centro torni a casa con il mal di testa. Qui non è così, c’è pace, c’è tranquillità. Quello che volevamo”.

