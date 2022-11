Che classe! Nuovi elaborati: si parla delle invenzioni del futuro

È il momento di svelare il tema che ha avuto il maggior numero di preferenze nel quiz di Instagram proposto tra le stories del canale dell’Editoriale. Tre erano le opzioni possibili: “Il tuo più grande desiderio per il futuro”, “Cosa vorresti fosse inventato nel futuro” e “Come ti immagini il futuro”.

Abbiamo spiegato cosa potevano significare le singole possibilità, e voi avete deciso di premiare la fantasia più pura: con uno schiacciante 50% delle preferenze, ha vinto la seconda opzione! Il termine è ovviamente alle ore 23.59 dell’11 dicembre: notate che è lo stesso giorno in cui si potrà esprimere il proprio ultimo voto, quindi da allora in poi i giochi saranno fatti.

Nelle prossime pagine potete vedere anche la classifica aggiornata: il colpo d’occhio è davvero bellissimo! Siamo arrivati alla cifra “tonda tonda” dei 200 concorrenti: questo significa che ancora ad oggi ci sono classi che entrano in corsa, puntando ad un buon piazzamento.

E potrebbe essere semplice riuscire a strappare una buona posizione, visto che se il tempo non è dalla vostra parte, lo sono di certo i bonus che potete ancora utilizzare per scalare più velocemente la classifica! Dal Centro Commerciale Gotico un bonus di 3 punti in più, per ogni elaborato 5 punti: che vinca il migliore!

CHE CLASSE! CLASSIFICA