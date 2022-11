Polizia stradale: rilevati 149 incidenti e cinque vittime. “Giovani siate consapevoli”

Dal 1 gennaio al 20 novembre 2022 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia di Stato nella Provincia di Piacenza sono stati 149 contro i 143 del 2021. Cinque le vittime. I dati sono emersi questa mattina, 30 novembre, in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”, che si è celebrata in Prefettura, a Piacenza, alla presenza di 70 studenti dell’Isii Marconi e del Respighi.

E’ partito proprio da qui un ciclo di incontri che la Sezione Polizia Stradale di Piacenza, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, terrà durante l’anno scolastico nelle scuole per una campagna di sensibilizzazione e di educazione dei più giovani ai comportamenti da adottare per salvaguardare la vita propria e altrui, vivendo la strada in sicurezza. Distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, consumo di alcol e utilizzo del cellulare sono tra le principali cause di incidenti stradali. Ma anche tra i pedoni, non sono infrequenti comportamenti azzardati, dettati molto spesso dalla distrazione o più semplicemente dalla fretta.

La presentazione del ciclo di incontri è stata l’occasione per celebrare anche il 75° anniversario dell’istituzione della Polizia Stradale. Nel 1947, infatti, vennero poste le basi delle attuali strategie operative della Specialità della Polizia di Stato. Nell’atrio della Prefettura è stato possibile visitare gli stand della Polizia Stradale e di Poste Italiane dove sarà possibile ottenere l’annullo speciale filatelico celebrativo della ricorrenza.