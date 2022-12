Giornata del volontariato: nel Piacentino in 20mila a servizio della comunità

Oggi è la Giornata internazionale del Volontariato, una ricorrenza che andrebbe sempre più evidenziata per quanto il mondo del volontariato sia diventato essenziale nella vita di tutti i giorni, per le comunità, le persone e per le istituzioni. Una giornata per valorizzare l’impegno degli oltre cinque milioni di volontari italiani che scelgono quotidianamente di operare in ogni ambito della vita sociale per aiutare e sostenere le comunità e soprattutto le persone più fragili.

La nostra provincia conta più di 500 associazioni di terzo settore, con la presenza di circa 20mila volontari, il cui impegno è davvero quotidiano, prezioso e spesso insostituibile. Lo si è visto negli ultimi anni durante l’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia ed anche durante l’emergenza legata alla guerra in Ucraina, ma nel “piccolo”, nelle necessità di tutti i giorni. In questa giornata, Csv Emilia sede di Piacenza regala ai lettori di Libertà quattro testimonianze di altrettanti volontari impegnati in diverse associazioni presenti sul territorio.

