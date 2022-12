Rosy arriva a Piacenza dalla Calabria in cerca di affetto, ma si perde. “Aiutateci”

Una storia doppiamente triste che cerca un finale positivo. La piccola Rosy, una meticcia dagli occhi dolcissimi, è arrivata domenica scorsa dalla Calabria grazie alla Lav, dopo aver vissuto in un cimitero e in situazioni davvero difficili. A Piacenza si sarebbero spalancate le porte dell’adozione e la piccola avrebbe potuto finalmente sentire il calore di una casa e meritare l’amore di una famiglia. Purtroppo però, per il suo carattere timoroso e per i traumi subiti, lunedì mattina è fuggita. Si trovava al parco della Galleana. Non ha collare e nemmeno pettorina. È terrorizzata dagli altri cani e potrebbe presentare una lieve zoppia a causa di un incidente con un furgoncino. “Qualsiasi avvistamento è fondamentale in modo da poter restringere il campo di ricerca” – fa sapere la Leal sezione di Piacenza. Questo il numero a cui rivolgersi in caso di avvistamento: 339/78456178.

