In vacanza per la maturità trova cucciolo abbandonato nel porto di Amalfi e lo adotta

Il suo viaggio con le amiche per festeggiare la maturità, si è trasformato in un viaggio verso un nuovo compagno di vita: un cucciolo di cane che ha trovato abbandonato, nel porto di Amalfi. Lei, Laine Sila, 19 anni di Fiorenzuola, ha deciso di adottarlo, affrontando una non semplice odissea tra taxi e treni, veterinari e canili, perché il cagnolino – che è stato battezzato Jack – rischiava altrimenti di rimanere un “figlio di nessuno”.

“Abbiamo notato questo cagnolino impaurito al porto di Amalfi, il penultimo giorno di vacanza – racconta Laine – un signore del porto ci ha detto che vagava così da qualche giorno”. Laine ha così contattato l’Enpa locale e i canili locali di Atrani ed Amalfi, purtroppo senza esito. “E’ stato a quel punto che mia mamma, sentendomi così in ansia per il cucciolo, mi ha detto che avrei potuto adottarlo io, a patto di occuparmene in prima persona. E’ stata una gioia gigantesca”.

