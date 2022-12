Via Calzolai, abeti addobbati dai commercianti. “Saranno donati al termine delle feste”

Non ci sono solo pubbliche amministrazioni che desiderano mantenere un’atmosfera di allegria durante le feste natalizie, decidendo di non spegnere le luminarie. Ci sono anche negozianti, come quelli di via Calzolai a Piacenza, che a proprie spese hanno riempito la strada con una trentina di alberelli addobbati di fiocchi rossi.

L’idea è arrivata da una commerciante della via che l’ha proposta ai colleghi.

“Gli abeti sono veri e con le radici – spiega Cristina Carini, commerciante della via – e al termine elle festività li mettiamo a disposizioni di chi desideri piantarli nel proprio giardino”.