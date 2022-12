“Dolci e regali per i più bisognosi”. Da lunedì parte la raccolta in via Roma

Se Babbo Natale è stanco, ci pensano Bernardo Carli e la sua Fabbrica & Nuvole ad aiutarlo. Anche quest’anno infatti, al civico 177 di via Roma, torna la raccolta di giochi e dolciumi destinati alle famiglie in difficoltà: a partire da lunedì infatti i piacentini potranno consegnare giocattoli, panettoni, pandori e altri dolci ai volontari di Fabbrica & Nuvole. Babbo Natale provvederà alla distribuzione alle famiglie in difficoltà dal 22 al 24 dicembre.

Per la precisione chi voglia portare giocattoli e dolci potrà farlo per tutta la prossima settimana, da lunedì a venerdì, alla mattina dalle 9.00 alle 12.30 oppure concordare una visita telefonando al numero 348.5182797. La consegna ai più piccoli, come si diceva, avverrà il 22 e il 23 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ma anche il 24, giorno della vigilia, solo al mattino dalle 9.00 alle 12.00.

“L’anno scorso sono venute tante persone – spiegano i volontari – e così anche per questo Natale vogliamo soddisfare le richieste dei bambini e delle famiglie che ci verranno a trovare, consegnando a ognuno di loro un giocattolo e un dolce”.

L’articolo su Libertà in edicola.