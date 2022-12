Tragedia all’alba a San Nicolò: giovane travolto e ucciso da un’auto

Un giovane è stato travolto e ucciso da un’auto a Mamago di San Nicolò, lungo la strada che unisce il paese e la rotatoria di accesso al ponte Paladini.

Erano da poco passate le 7.00 quando la vettura che procedeva in direzione San Nicolò, per cause al vaglio dei carabinieri, ha investito il pedone, uccidendolo sul colpo.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e il recupero della salma.

