È scattata a mezzanotte l’allerta neve per la Protezione civile dell’Emilia Romagna per la provincia di Piacenza.

Nevicate di debole intensità potranno interessare la zona pianeggiante, ma anche sui rilievi, con accumuli intorno ai 10 centimetri.

L’allerta cesserà a mezzanotte di domani.

Già dalla serata di ieri, il Comune di Piacenza ha iniziato i servizi di salatura antighiaccio sul territorio comunale, per garantire la massima sicurezza della viabilità ordinaria nelle aree più sensibili, a partire dai cavalcavia e dalle zone site nei pressi di tangenziale e caselli autostradali.

