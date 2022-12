Il cordoglio per la morte di Sforza Fogliani. “Personalità di altissima levatura”

La notizia della morte dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani si è diffusa nel tardo pomeriggio di sabato 10 dicembre a Piacenza e ha suscitato vasto cordoglio.

Il cordoglio del sindaco Tarasconi e dell’amministrazione comunale

“Piacenza piange oggi la scomparsa di una personalità di altissima levatura, il cui lavoro costante per la crescita del territorio e la tutela delle eccellenze locali si è sempre accompagnato a una visione lungimirante, tesa a favorire non solo lo sviluppo economico, ma anche a proteggere e divulgare la ricchezza del nostro patrimonio storico-artistico e delle tradizioni in cui riconosciamo un’identità collettiva. La nostra comunità gli sarà sempre grata per il sostegno generoso alle iniziative culturali, di solidarietà e promozione sociale per le quali si è speso con sensibilità e consapevolezza; a queste sue doti si devono progetti di fondamentale importanza – dalla valorizzazione della Basilica di Santa Maria di Campagna al prezioso percorso di ricerca sulla piacentinità di Giuseppe Verdi, per citarne solo alcuni – scevri da ogni campanilismo ma volti, al contrario, ad ampliare gli orizzonti di una realtà di provincia, per spingerci a guardare oltre”.

Così il sindaco Katia Tarasconi, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricorda l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, aggiungendo: “In ciascuno dei ruoli di primo piano che ha ricoperto, ai vertici della Banca di Piacenza, negli incarichi dirigenziali di livello nazionale, così come in seno all’assise cittadina tra i cui scranni era tornato, con sincera passione ed entusiasmo, dopo le ultime elezioni amministrative – aggiunge Tarasconi – l’avvocato Sforza Fogliani ha confermato la propria statura intellettuale e morale, la solidità delle sue competenze e la coerenza ai principi liberali di cui è stato portavoce nel suo impegno politico e civile: dalla presidenza di Confedilizia e di Assopopolari alla vice presidenza di Abi, per citare solo alcuni tra gli innumerevoli mandati di grande prestigio che ha affrontato con rigorosa professionalità e profondo senso delle istituzioni, con autonomia e spirito critico, assoluta integrità, correttezza e trasparenza”.

“Personalmente – conclude il sindaco – ho sempre apprezzato la schiettezza delle sue opinioni, spesso manifestate con raffinata ironia e con la capacità di farci riflettere attraverso l’uso, mai strumentale, di provocazioni intelligenti, nonché la sua disponibilità al confronto, al dialogo e a condividere la sua lunga, intensa ed esemplare esperienza in tanti ambiti diversi. Anche a nome dei colleghi di Giunta e del Consiglio comunale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il cordoglio della senatrice Murelli e dell’ex senatore Pisani

“Al di là delle sue capacità professionali che ha dimostrato nella sua brillante carriera e nella sua lungimiranza con la Banca di Piacenza, di Corrado Sforza Fogliani va sottolineata la passione per l’identità piacentina, per la storia, per l’arte del territorio. Uomo versatile, studioso, conoscitore e amante dell’arte, lascerà un vuoto nei valori più autentici della nostra terra”.

I parlamentari della Lega, la senatrice Elena Murelli e il già senatore Pietro Pisani, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sforza Fogliani dopo una malattia. «Era un uomo vitale – ricordano – e vivace intellettualmente e a testimoniare ci sono le decine di iniziative da lui volute con la Banca di Piacenza, sia sul piano culturale, sia anche su quello sociale e della beneficenza. Senza peli sulla lingua, è più volte andato controcorrente ospitando convegni di storia locale, presentazioni di libri, invitando relatori critici, non preoccupandosi di rispettare quello che oggi è chiamato il “politicamente corretto”. Alla famiglia, porgiamo le più sentite condoglianze».



Il cordoglio della presidente della Provincia Monica Patelli e del consiglio provinciale

Figura di spicco dell’economia piacentina, della scena politica, sociale e culturale. Moderno e lungimirante, ironico e a volte irriverente, ha contribuito a far crescere Piacenza, la sua città, cui era fortemente legato. “Esprimo anche a nome del Consiglio Provinciale profondo cordoglio per la scomparsa dell’avv. Corrado Sforza Fogliani”. E’ quanto dichiarato dal Presidente Monica Patelli, appena appresa la notizia della sua scomparsa. “Uomo animato da sincera passione civile e ideale con cui ho recentemente avuto il piacere e l’onore di confrontarmi personalmente.

‘Sempre attento nel richiamare l’attenzione sulle criticità del nostro territorio, Piacenza sentirà la sua mancanza. A nome di tutta l’amministrazione provinciale – conclude Patelli – rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Antonietta e alla figlia Maria Paola, stringendomi in un ideale abbraccio nel ricordo indelebile dell’Avvocato Sforza Fogliani.



Il cordoglio della parlamentare Paola De Micheli

“Ci ha lasciato un protagonista della vita economica, sociale, politica di Piacenza, un uomo che ha dato tanto alla comunità e che ha sempre difeso con amore incondizionato il nostro territorio, portandolo in più di un’occasione alla ribalta nazionale, grazie a diverse iniziative di promozione in particolare nel campo artistico e culturale”. Ricorda con queste parole Paola De Micheli, parlamentare piacentina, la figura di Corrado Sforza Fogliani.

“Al rimpianto e al dolore per la scomparsa di una figura così importante, voglio associare il pensiero lieto degli incontri avvenuti negli ultimi mesi, durante i quali avevamo anche sorriso e scherzato. Voglio esprimere alla famiglia Sforza Fogliani tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza – conclude – ricordando il rapporto improntato alla schiettezza e alla reciproca stima, che mi ha sempre unito all’avvocato”.



Il comunicato di Forza Italia

Oggi Piacenza ha perso un grande uomo, una persona che ha amato i piacentini a 360 gradi in ogni campo.L’Avvocato Corrado Sforza Fogliani, Presidente della Banca di Piacenza, è stato per tanti anni anche punto di riferimento di Confedilizia nonché mecenate e uomo di grande cultura, ma soprattutto legato ai solidi valori dei Liberali di cui era un illustre esponente non disdegnando anche un impegno diretto in prima persona come aveva fatto alle recenti elezioni Comunali candidandosi alla carica di Sindaco del capoluogo.Forza Italia Piacenza ancora incredula per la Sua repentina scomparsa porge ai familiari e a tutto il CDA della Banca di Piacenza le più sentite condoglianze.



Il cordoglio di Confapi

“Abbiamo perso un uomo che ha creduto come nessun altro nel valore di Piacenza e che tanto ha fatto per la nostra città”. Così il presidente Giacomo Ponginibbi, il direttore Andrea Paparo e tutta Confapi Industria Piacenza esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Corrado Sforza Fogliani. “È stato un uomo di grande valore che ha fatto tanto per Piacenza, sostenendo il tessuto locale anche imprenditoriale – sottolineano Ponginibbi e Paparo – per la città è una perdita davvero importante, quella di una figura che si è sempre spesa al massimo per la valorizzazione del territorio: nessuno più di Corrado Sforza Fogliani ha creduto in Piacenza”.

Confagricoltura Piacenza

Tutta Confagricoltura Piacenza esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Corrado Sforza Fogliani. Il presidente Filippo Gasparini lo ricorda sottolineandone le grandi doti e capacità. “Ci lascia un paladino della migliore espressione della territorialità che ha incarnato nei suoi valori e nella sua preziosa attività la coscienza cittadina, esercitata in modo conseguente anche nell’attività bancaria sostenendo sul territorio una banca locale e profondamente convinta della propria natura di banca popolare. Il suo agire ha rappresentato un’inestimabile valorizzazione dell’espressione più alta che una città possa avere, ossia il proprio patrimonio culturale. A beneficiare di ciò è stata tutta l’economia locale e anche il nostro mondo agricolo, sempre oggetto di attenzioni da parte dell’Avvocato che voleva preservarne forza e indipendenza. Oggi la città si impoverisce”.



Gas Sales Bluenergy Volley

La famiglia Curti, insieme alla squadra ed allo staff tecnico Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, piange per la tristissima perdita dell’Avvocato Corrado Sforza Fogliani.

L’Avvocato – Presidente delle Banca di Piacenza partner organizzativo della società biancorossa – da sempre è stato il primo tifoso della squadra, seguita costantemente nonostante gli innumerevoli impegni.

Il nostro progetto in Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato avviato proprio grazie alla passione ed al supporto prestato dall’Avvocato e dalla Banca di Piacenza.

Nell’esprimere le proprie condoglianze e la vicinanza alla famiglia Sforza Fogliani, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole ricordare chi da sempre ha aiutato lo sport a Piacenza ed è stato promotore con la Banca di Piacenza di tanti eventi culturali , sociali e sportivi.

La squadra domani a Padova in occasione dell’undicesima giornata di campionato giocherà con il lutto al braccio.



Il cordoglio della Diocesi di Piacenza Bobbio

La diocesi di Piacenza-Bobbio esprime un sentito cordoglio per la morte dell’avv. Corrado Sforza Fogliani. Attraverso il suo costante impegno in campo civico, culturale ed economico ha scritto una pagina importante nella storia piacentina del dopoguerra. Inoltre, nella veste di Presidente della Banca di Piacenza, prezioso è stato il suo contributo nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico rappresentato anche da numerosi beni mobili e immobili ecclesiastici.

Grati del costante sostegno che ha saputo offrire alla vita della nostra Chiesa diocesana, lo affidiamo al Signore della Vita nel quale ha creduto e sperato. Alla moglie Maria Antonietta, alla figlia Maria Paola e a tutti i suoi famigliari assicuriamo un ricordo nella preghiera. Maria, madre di misericordia, doni loro pace e consolazione.