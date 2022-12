È stata ritrovata Sofia, la bambina scomparsa all’uscita da scuola

AGGIORNAMENTO – È stata ritrovata la bambina di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio di oggi, quando era uscita da scuola, aveva perso l’autobus e si era incamminata da sola verso casa.

BAMBINA SCOMPARSA, RICERCHE IN CORSO – Sono in corso le ricerche della bambina undicenne che oggi è uscita dalla scuola Media Calvino di via Stradella, a Piacenza, attorno alle 13.00 ed è poi svanita nel nulla. Si chiama Sofia, è di origine sudamericana e indossava un giubbotto verde scuro, pantaloni e stivali neri e uno zainetto multicolore.

La mamma, non avendo sue notizie, si è ovviamente molto allarmata e ha cominciato a scrivere messaggi di aiuto attraverso WhatsApp.

Pare che Sofia abbia perso il bus per casa alla fermata di via Montebello e si sia incamminata verso via Raffalda.

La questura ha diffuso la foto, chiedendo a chiunque l’avesse notata a chiamare subito il 113.

Le ricerche della polizia si stano estendendo dal centro città alla stazione ferroviaria fino all’hinterland della città dove la bambina abita.