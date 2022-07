Ritrovato il giovane scomparso a Castello. Si era perso, è in buone condizioni

E’ stato ritrovato venerdì 29 luglio, in una zona vicino a Caminata Alta, Bilal Azza, il 19enne marocchino che era scomparso lunedì 25 da Castel San Giovanni.

Il giovane è in buone condizioni. E’ stato ritrovato grazie alla segnalazione di un residente della zona. Dalle prime informazioni pare che il ragazzo si fosse perso e non sapeva come fare ritorno a casa.