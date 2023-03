Piacenza: nel 2022 sono scomparse 71 persone, 24 mancano ancora all’appello

Sono state 71 le denunce di persone scomparse a Piacenza nel 2022. Di queste, 47 sono state ritrovate, mentre per 24 di loro non si è più trovata traccia. Sono minori non accompagnati, che si sono allontanati volontariamente da centri di accoglienza, coloro di cui non si è più avuta notizia. Dati contenuti nell’ultimo report redatto dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’