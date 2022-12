Musica d’atmosfera, luci scintillanti e neve artificiale: anche quest’anno in via Balsamo a Piacenza si rinnova la magia del Natale. Merito del lavoro di mamma Alessia e papà Massimiliano che, in compagnia dei figli, ogni anno allestiscono a tema il giardino di casa suscitando allegria nella piccola traversa di via Borghetto e la curiosità dei passanti.

