Nella casa di riposo ecco Babbo Natale in carrozzina: “Vicinanza agli anziani”

Visita a sorpresa nelle case di riposo a Ferriere e Lugagnano: un Babbo Natale in carrozzina per trasmettere vicinanza agli ospiti e per consegnare diversi regali donati da un gruppo di ambulanti. “Lo scopo dell’iniziativa – spiega la promotrice Isabella Bernazzani, animatrice sociale di Unicoop – è stato quello di accostarsi al mondo degli anziani con ironia e uno spirito di reale inclusione, trattando la diversità come un valore”.

I regali – coperte e i capi d’abbigliamento – sono stati forniti da Fiva Confcommercio e dall’associazione Mercanti di qualità. “Per gli anziani è stato un momento di gioia e riscoperta di una condivisione con la collettività – racconta Bernazzani – un clima che si punta a costruire ogni giorno, e non solo nel periodo natalizio”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: