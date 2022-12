“Tra passato e presente”; il calendario dei bambini di Trevozzo in beneficenza

I bambini della scuola elementare di Trevozzo hanno realizzato un lunario il cui ricavato sarà devoluto a Unicef per la costruzione di una scuola con materiale riciclato. Il calendario 2023 unisce passato e presente. Ci sono le interviste ai nonni, ascoltabili tramite un codice Qr code scansionabile con il proprio cellulare di mese in mese.

Alcuni mesi del calendario sono invece dedicati a una commovente carrellata di fotografie di pezzi oggi d’antiquariato come il cestino in cuoio per il pasto, il porta penne e il porta calamaio, il compasso, l’asciuga pennini e altri oggetti di uso scolastico riesumati dai bauli dei nonni.

I “quaderni di bella a righe e quadretti” raccontano delle sensazioni che emergono quando si scrive a mano. Ovviamente non mancano le fotografie d’epoca che testimoniano come sono cambiate le scolaresche nel corso dei decenni.

L’articolo su Libertà in edicola.