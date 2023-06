Amore per il calcio e storie di passioni: serata speciale venerdì a Trevozzo

Venerdì 9 giugno, in piazza Papa Giovanni XXIII a Trevozzo si presentano tre libri che hanno tutti un unico filo conduttore: l’amore per il calcio. Protagonisti saranno Il nero dipinto di blu, romanzo interista a cura di Francesco Rago. L’altro libro sarà quello di Alberto Galimberti dedicato ad un mito del calcio italiano: Alessandro Del Piero. Per chi è di fede rossonera verrà presentato il libro Fantasia milanista a cura di Davide Grassi. Modera Francesco Sartori, responsabile giovanile di Spes Borgotrebbia. Organizza l’associazione Sigülô ad Tàrvós. La serata è aperta a tutti.

