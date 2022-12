Plastica: creazione, uso, riciclo. Lezione per gli studenti di Podenzano

Da dove nasce la plastica? Come la si deve usare e come la si può riciclare? Sono tutte domande cui gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Rodari” di Podenzano stanno avendo risposta grazie al progetto “Plastic Free” che l’istituto ha avviato con la collaborazione dell’omonima associazione e la referente della zona di Podenzano, Milena Curioni. L’esperta, infatti, periodicamente, fino alla fine dell’anno scolastico, incontra gli studenti per far conoscere loro il riuso, il riciclo e il giusto smaltimento delle sostanze plastiche, ma anche le soluzioni future, per renderli più consapevoli dei comportamenti da tenere per preservare l’ambiente in cui vivono.

Un percorso relativo all’ambiente e alla sua conservazione in cui le classi da diversi anni con sono inserite da diversi anni con i loro docenti e con le attività proposte da Legambiente.

Al termine dell’anno scolastico, Plastic Free donerà due alberi (carpini) alla scuola.

