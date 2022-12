Tuna, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: ferito 26enne

Un incidente stradale si è verificato stamattina poco prima delle 12.00 a Tuna, nel comune di Gazzola. Un’auto che procedeva in direzione di Rivalta, forse a causa del fondo viscido, ha perso il controllo finendo contro un muro. In seguito al forte impatto, avvenuto lungo un rettilineo, il conducente (un ragazzo di 26 anni) è rimasto ferito. L’autista è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Agazzano, intervenuta sul posto insieme alla polizia. Il ferito, che non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale.

