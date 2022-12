Robotica e metaverso: la scuola del futuro progettata dagli studenti al Volta

Gli studenti del Polo superiore Volta di Castel San Giovanni hanno progettato insieme ai loro insegnanti la scuola che vorrebbero e hanno messo nero su bianco tre progetti che chiedono di finanziare con i fondi del Pnrr.

Al Polo Volta è stato infatti assegnato oltre mezzo milione di euro che entro i prossimi due anni dovrà essere speso per proiettare il Volta nel futuro. La scuola che gli studenti di oggi immaginano, e vogliono, è una scuola in cui l’aula magna, corridoi e spazi vuoti diventino luoghi di incontro, condivisione e studio.

Una scuola attrezzata con laboratori di robotica, in cui metaverso e realtà aumentata diventino strumenti per supportare la didattica. Una scuola in cui già si vive in un’ottica universitaria, dove si frequenta anche al pomeriggio e non solo per fare il classico recupero.

Una scuola attenta a non perdere per strada i propri studenti in cui, in una parola, ognuno è attento al benessere dell’altro. Mercoledì sera al teatro Verdi i ragazzi presenteranno ufficialmente i loro progetti.