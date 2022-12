Anziano in bicicletta investito alla rotonda di corso Europa. Trasportato in ospedale

Verso le 11.00 di questa mattina un anziano è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta alla rotonda di corso Europa, a Piacenza. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato urtato da una Fiat 500 mentre affrontava in bicicletta la rotatoria. Fortunatamente le condizioni del ciclista non sono gravi. L’anziano è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Piacenza.