Da oggi anche a Piacenza la sosta sulle strisce blu si può pagare col Telepass

È attivo anche nel comune di Piacenza il servizio di pagamento della sosta nelle aree gestite con parcometro tramite l’app Telepass: in questo modo sarà possibile pagare il parcheggio sulle strisce blu con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto. Basterà scaricare l’app Telepass o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta (anche attraverso tagli orari predefiniti). Al resto ci penserà l’app, che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare le multe.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è automaticamente verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta.