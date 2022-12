Tanti auguri dalla famiglia di Libertà. “Felici di raccontare la nostra comunità”

Le festività natalizie sono l’occasione per stare insieme, riflettere sull’anno che giunge al termine e programmare il prossimo futuro tra idee e progetti. Anche la grande famiglia di Libertà – dove ogni giorno si parte da un foglio bianco e da un palinsesto vuoto con l’obiettivo di colorarli di informazioni, cronaca, sport e cultura – si è riunita per i tradizionali auguri di buone feste, con la consapevolezza che ci aspetta un altro anno importante ricco di sfide e storie da raccontare.

“Ogni giorno offriamo alla comunità, di cui siamo orgogliosamente parte, un servizio che oggi siamo titolati a sottolineare come essenziale – le parole del direttore del quotidiano Libertà Pietro Visconti -, non sopporteremmo la fatica che compiamo se non fossimo consapevoli dell’importanza del nostro servizio di informazione”. Del suo stesso avviso Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e Liberta.it: “Arriviamo da un anno impegnativo e il 2023 lo sarà altrettanto; è sempre più difficile fare gli auguri, ma noi possiamo e teniamo a farli perché abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere. Auguro a tutti e a tutte buon Natale e buon anno nuovo”.

Il 2023 sarà un anno importante per tutta la famiglia dell’Editoriale Libertà che spegnerà 140 candeline: “Una festa che durerà tutto l’anno – il commento di Alessandro Miglioli, vicepresidente dell’Editoriale Libertà -, 140 anni sono un’età veneranda e noi la celebreremo parlando con la nostra provincia e la nostra città per mostrare quello che siamo, i nostri progetti e ricordando che Libertà appartiene a una fondazione che ha donato all’intero territorio tutti i nostri mezzi di informazione. Questo lo dobbiamo alla generosità della nostra presidente Donatella Ronconi“.

“I tempi cambiano con una velocità che fino a qualche anno era semplicemente impensabile, ma noi saremo pronti ad affrontare insieme le sfide del futuro con entusiasmo” conclude l’avvocato Miglioli. Orgogliosi di rappresentare e raccontare la comunità in cui viviamo auguriamo a tutti i nostri lettori e ai nostri telespettatori buone feste e buon 2023.