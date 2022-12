“Un calendario per sostenere i ragazzi autistici”: il progetto di Cassinari e Piacenza in blu

L’associazione “Piacenza in blu” – impegnata nel supporto ai giovani con autismo – presenta il nuovo calendario 2023, realizzato dagli studenti del liceo Cassinari e disponibile a offerta per finanziare le attività dei volontari. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected] I dettagli nel servizio del Tgl.

