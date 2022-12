Auto si ribalta a San Protaso. Ferita mamma con quattro bambini

Questa sera poco dopo le 20 sulla strada provinciale 38 che da Fiorenzuola porta a Carpaneto, nel tratto fra San Protaso e Chero, due auto si sono scontrate in un rettilineo, per cause in corso di accertamento. Una – una Mercedes, condotta da un uomo – è rimasta sulla sede stradale; l’altra vettura è finita nel campo, capovolgendosi. La donna che era alla guida di quest’ultima è stata sbalzata all’esterno ed è rimasta incastrata sotto il veicolo. E’ stata liberata dai Vigili del fuoco, intervenuti dalla sede di Fiorenzuola. Nella vettura trasportava quattro bambini che, a quanto si è appreso, sono rimasti solo lievemente contusi. Sul posto le ambulanze della Pubblica assistenza di Fiorenzuola, di Carpaneto e di San Giorgio, l’auto medica del 118 di Piacenza e quella del 118 di Fiorenzuola. Per i rilievi di legge due pattuglie dei carabinieri di Fiorenzuola. Le condizioni della donna – che era cosciente quando è stata estratta dalle lamiere- sono apparse subito gravi ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto, dove è stata ricoverata. All’ospedale di Piacenza sono stati portati anche i quattro bambini. Praticamente illeso il conducente dell’altra vettura.

