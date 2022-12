Ex sede comunale di Pecorara, scatta la vendita. Sindaco: “Troppe spese”

L’amministrazione comunale di Alta Val Tidone ha messo in vendita la ex sede comunale di Pecorara. Gli uffici saranno trasferiti nell’ex consorzio, destinato ad ospitare anche il dispensario farmaceutico, le associazioni e il medico. “Continuare a mantenere la proprietà dell’ex municipio vorrebbe dire farsi carico di spese per la ristrutturazione degli impianti elettrico e di riscaldamento – specifica il sindaco Franco Albertini – e più in generale per la messa a norma di un edificio che, a parte forse il piano terra, per il resto sarebbe praticamente inutilizzato”. Già oggi gli uffici comunali di Pecorara sono stati trasferiti nelle ex scuole e sono aperti a giorni alterni, da quando la sede centrale del municipio è stata trasferita a Nibbiano (dopo la fusione con Caminata).

