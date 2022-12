Anolini e coperte per il Natale dei fragili: in 70 alla mensa della Caritas

Una settantina di ospiti, venti volontari e il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio Adriano Cevolotto. Queste le presenze alla mensa della fraternità della Caritas che anche quest’anno, come sempre, ha ospitato il tradizionale pranzo di Natale. Chi non ha una casa o una famiglia, chi non ha la possibilità di mettere un piatto in tavola nel giorno della festa ha potuto trovare nei locali di via San Vincenzo un piatto fumante di anolini (offerto dal pastificio Groppi), qualche fetta d’arrosto o di salmone, il panettone, un pile caldo confezionato in pacchetti regalo. Ma ha potuto trovare soprattutto – è stato monsignor Cevolotto a evidenziarlo – l’affetto e il calore di persone che hanno scelto di passare il loro Natale a cucinare, servire ed essere vicini a chi non ha nessuno.

