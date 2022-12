Auguri dal Gruppo Libertà. Oggi messa in carcere e pranzo Caritas per il vescovo

Auguri di buon Natale dalla redazione di Liberta.it e Telelibertà. Il nostro territorio si prepara a vivere questa ricorrenza con appuntamenti civili e religiosi in città e provincia.

Per il vescovo Adriano Cevolotto la giornata si apre con la messa alla casa circondariale delle Novate alle 8.30, insieme al cappellano don Adamo Affri: un importante momento spirituale per i detenuti. Poi il vescovo è atteso alla mensa della Caritas, che oggi apre le porte a circa 80 senzatetto per un pranzo a base di anolini e arrosto, ma soprattutto per una prova di affetto davvero preziosa per chi attraversa un Natale di fragilità. Tra gli altri piacentini, invece, sembra prevalere la scelta del ritrovo a ristorante rispetto a quello in casa, come raccontato alcuni giorni fa sul nostro sito.

Sul fronte della cultura, ricordiamo che oggi i musei civici di palazzo Farnese sono chiusi al pubblico, mentre lunedì 26, sabato 31 dicembre e venerdì 6 gennaio accoglieranno i visitatori con orario continuato dalle 10 alle 18.