Il 2022 raccontato dai giornalisti: su Telelibertà ultima puntata di Nel Mirino

Ultimo appuntamento del 2022 per la trasmissione di Telelibertà “Nel Mirino”, il format di approfondimento condotto dal direttore Nicoletta Bracchi e in onda alle 21.00 sull’emittente piacentina e in diretta streaming su Liberta.it. In questa occasione gli ospiti saranno proprio i giornalisti della redazione che assieme al direttore riavvolgeranno il nastro del 2022. A chi ogni giorno si occupa di informare i piacentini con i mezzi del Gruppo editoriale Libertà il compito di ripercorrere le tappe più significative dell’anno, non facile, che sta per finire.

La puntata spazierà su diversi temi: economia e ambiente con il vicedirettore Michele Rancati, la forza del volontariato, salute e benessere grazie a Marzia Foletti, la cultura con Nicoletta Marenghi che ci darà qualche anticipazione anche sulla realtà dei Podcast. Senza dimenticare la politica altra protagonista nell’anno che sta per finire approfondita da Thomas Trenchi e la cronaca della città e della provincia con Marco Molinari e Marco Vincenti. Infine, spazio allo sport non solo dei campioni, raccontato da Marcello Tassi con un focus sul calcio da Michele Rancati. Il format tornerà l’anno prossimo, con rinnovato impegno e alcune novità che saranno svelate nel corso della puntata. Le repliche sono previste in palinsesto il giorno successivo, sabato, alle 9 e alle 17.