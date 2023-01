Dogane, sequestrati e distrutti 300 monopattini elettrici non in regola

Trecento monopattini elettrici provenienti dalla Cina sono stati sequestrati dall’Agenzia delle Dogane e in seguito distrutti a causa del mancato rispetto delle normative.

“A seguito di una complessa attività di accertamento iniziata nel marzo 2022 – si legge nella nota – i funzionari ADM dell’Ufficio di Piacenza hanno constatato numerose difformità doganali ed altrettante irregolarità sulla sicurezza di 300 monopattini elettrici importati, di origine e provenienza cinese.

Non soltanto i monopattini non risultavano avere la dichiarazione di conformità obbligatoriamente prevista dalla direttiva Macchine (2006/42/CE), ma veniva anche riscontrata una difformità riguardo alle dimensioni della ruota posteriore, il cui diametro era pari a 16,5 centimetri anziché ai 20 indicati sulla ruota stessa.

Inoltre il regolatore di velocità superava del 12,4% il limite obbligatorio consentito per le aree pedonali e, in violazione delle norme nazionali che consentono l’uso di tali dispositivi solo ai maggiori di anni 14, veniva anche rilevata l’etichettatura di 9 anni quale età consigliata per la conduzione dei monopattini, nonostante la velocità indicata del veicolo fosse pari a 20 km orari.

I monopattini elettrici sono stati pertanto sottoposti a sequestro cautelare per la successiva confisca e alla società, sanzionata al pagamento di 24 mila euro, è stata ordinata la distruzione dei dispositivi sotto vigilanza doganale dell’autorità competente a livello locale (Prefettura di Piacenza).

Tale circostanza dimostra ancora una volta l’attenzione per la sicurezza e la salute dei soggetti più deboli come i bambini nonché il presidio di controllo alle frontiere anche a tutela della sicurezza stradale e della circolazione, visti i numerosi episodi di cronaca di incidenti coinvolgenti conducenti a bordo di monopattini elettrici”.