Bici e monopattini: da luglio 38.100 noleggi e risparmiati 60mila kg di CO2 a Piacenza

In media 139 noleggi al giorno. Una percorrenza quotidiana, per ogni utente, pari all’incirca a dieci minuti e 30 secondi su un itinerario di 1.250 metri. È il primo bilancio del servizio di mobilità sostenibile attivato a Piacenza a partire dal luglio 2023, con biciclette normali o elettriche e monopattini elettrici a disposizione per spostarsi in città senza inquinare: la nuova offerta è stata promossa dal Comune in collaborazione con l’azienda RideMovi. Basta un’app per utilizzare gli oltre 250 mezzi collocati dal centro storico alla periferia, pagando con carta di credito o prepagata: una volta terminato il noleggio, si possono lasciare liberamente nelle aree urbane o anche nelle rastrelliere normali.

IL BILANCIO

A Piacenza gli utenti che hanno scaricato e utilizzano l’app “RideMovi” sono 5.850, per un totale di noleggi pari a 38.100 nei primi nove mesi di funzionamento. A livello locale, nel dettaglio, l’azienda ha calcolato un risparmio complessivo – ad oggi – di almeno 60 tonnellate di CO2, ovvero – secondo “RideMovi” – emissioni inquinanti che sono state risparmiate evitando la circolazione in auto (certo, non tutti gli utenti però avrebbero necessariamente impiegato un veicolo a motore).

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: